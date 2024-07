Rośnie 80 cm w ciągu roku. Odgrodzi od sąsiadów lepiej niż tuja

Tuja to popularna roślina, która zdobi parki, ogrody i tereny miejskie. Jest bardzo prosta w uprawie, a odpowiednio pielęgnowana, chroni przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów.

Z tego powodu wiele osób decyduje się zasadzić ją w swoim ogrodzie. Szukasz alternatywy dla tui? Wybierz daglezję zieloną. To wyjątkowa roślina, która rośnie nawet 80 cm w ciągu roku.

Daglezja zielona, znana też jako jedlica Douglasa , to gatunek drzewa z rodziny sosnowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej, jednak z łatwością można uprawiać ją w naszym klimacie. Z wyglądu przypomina dobrze znany nam świerk, jednak w odróżnieniu od niego, rozrasta się w zastraszająco szybkim tempie. W przeciągu roku rośnie ok. 80 cm.

Jak pielęgnować drzewo? To bardzo proste. Roślina ma bardzo niskie wymagania glebowe i środowiskowe. Można posadzić ją w dowolnym miejscu w ogrodzie. Najlepiej rozwija się w żyznej i próchniczej ziemi o lekko kwaśnym odczynie.

Jak często podlewać daglezję? Młode drzewka należy podlewać przynajmniej raz w tygodniu, zwłaszcza w okresie suszy. Rób to wczesnym rankiem albo późnym wieczorem, aby zminimalizować ryzyko odparowania wody.

A co z nawozami? Możesz wykorzystać gotowe nawozy do iglaków bądź podlać ją domową odżywką na bazie fusów z kawy, które delikatnie zakwaszą ziemię. Trzymaj się tych zasad, a będziesz cieszyć się piękny, wysokim i gęstym żywopłotem przez lata.

