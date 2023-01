Postanowienia noworoczne. Czy warto je robić i czemu tak trudno w nich wytrwać?

Wprowadzaj zmiany stopniowo. Tylko takie działanie przyniesie pożądane skutki i zobaczysz jak wielki ma to sens. Jeśli do tej pory Twoim problemem była nadmierna ilość słodyczy to nie wykluczaj ich całkowicie ze swojej diety. Po takiej zmianie prędzej czy później wylądujesz z paczką ulubionych ciastek jedząc je bez opamiętania. Lepszym rozwiązaniem jest stopniowa eliminacja i zastępowanie słodyczy innymi słodkimi przekąskami. Możesz do swojej diety wprowadzić więcej owoców lub słodkich, zdrowych posiłków – np. owsianek, placuszków itp. Możesz także popularne słodycze zastępować zdrowymi batonami z dobrym składem. Świetną opcją mogą być batony CHOCO Dobry Squad, które są posmarowane prawdziwą, włoską czekoladą, więc smakują obłędnie, ale są o wiele zdrowszą alternatywą dla zwykłych słodyczy. Dodatkowym atutem takiej zmiany jest wprowadzenie do diety więcej błonnika. Zjedzenie owsianki czy orzechowo-daktylowego batonika będzie dla Ciebie o wiele bardziej sycącą opcją i dzięki temu łatwiej zapanujesz nad napadami na coś słodkiego.