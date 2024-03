Poszedł do Żurnalisty. Opowiedział o kontaktach z przyrodnim bratem

Mateusz Morawiecki otworzył się na temat przyrodniego brata

Do tej pory były premier niewiele mówił o swoim przyrodnim bracie, Jerzym. Mężczyzna to bowiem nieślubny potomek ojca, który przyszedł na świat w 1993 r. Warto dodać, że Kornel Morawiecki poznał matkę swojego najmłodszego dziecka, Annę Michalczyk, już w latach 70. i to dzięki swojej żonie, Jadwidze.