Zrobiła furorę na trybunach. Od kreacji trudno oderwać wzrok

Monika Olejnik należy do "swifties" (fandom Taylor Swift)? Okazuje się, że dziennikarka była jedną z 65. tys. osób, które w czwartkowy wieczór bawiły się na koncercie amerykańskiej wokalistki. Dziennikarka opublikowała na Instagramie post, w którym zdradziła, co myśli o jej twórczości.

Niewielu artystom udaje się wyprzedać bilety na swoje koncerty na Stadionie Narodowym. Ona jednak udowodniła, że może zrobić to bez problemu i to trzykrotnie. Taylor Swift w ramach trasy "The Eras Tour" dała w czwartek prawdziwy popis swoich wokalnych, aktorskich, ale też tanecznych umiejętności. Nie zabrakło także specjalnej scenografii oraz efektów specjalnych. Nic więc dziwnego, że na widowni pojawiło się wiele osobistości z polskiego show-biznesu, w tym także Monika Olejnik.