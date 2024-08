Tak ubrała się na koncert Taylor Swift. Nie mogło zabraknąć cekinów

Taylor Swift zagrała pierwszy z trzech koncertów zaplanowanych w Polsce . Fani, którzy 1 sierpnia bawili się na Stadionie Narodowym w Warszawie, byli zachwyceni całym show, a dodatkowym miłym akcentem były krótkie zdania wypowiadane przez gwiazdę po polsku, m.in. "miło was poznać" czy "kocham was".

