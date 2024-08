Ok, rozumiem

Pokazała, co się dzieje w stolicy. Nagranie niesie się po sieci

Na ten dzień czekało wielu fanów amerykańskiej gwiazdy. Taylor Swift przyjechała do Warszawy w ramach międzynarodowej trasy "The Eras Tour". Polska to kolejny przystanek na długiej liście gwiazdy. Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym widać, ilu ludzi od samego świtu gromadzi się pod Stadionem Narodowym.

Fani czekają na Taylor Swift

"I will not survive (nie przeżyję - tłum. red.)" - podpisała na TikToku filmik jedna z fanek Taylor Swift, która od rana czeka pod Stadionem Narodowym na koncert gwiazdy. Na nagraniu widać, że wzdłuż barierek ustawiła się ogromna kolejka. Niektórzy nawet porozkładali na chodnikach koce, by w nieco lepszych warunkach oczekiwać na otwarcie bramek. Okazuje się, że tłum pojawił się tam o tej porze nieprzypadkowo.

Osobom, które wykupiły miejsca na płycie, zależy, by jak najszybciej dostać się na teren. Dzięki temu będą mogli znaleźć się jak najbliżej sceny. W końcu dla wielu może to być jedyna i niepowtarzalna okazja, by spojrzeć w oczy swojej idolce. Kto wie, może nawet uda im się zbić z nią piątkę?

Szaleństwo na punkcie koncertów Taylor Swift

Nie da się ukryć, że w całej Warszawie zapanowało istne szaleństwo na punkcie Taylor Swift. Nawet w komunikacji publicznej pojawiły się plakaty skierowane do osób, które wybierają się na koncert. Z tej okazji powstał także wyjątkowy mural. Co jednak na ten temat sądzą Polacy?

- Jej fenomen jest nam absolutnie niezrozumiały - powiedziały zapytane o to w centrum Warszawy kobiety .

- Nie jestem fanem Taylor Swift, ale ostatnio widziałem taką statystykę, że to najbardziej popularna artystka w Wielkiej Brytanii, więc może dlatego jest taki boom na nią.

- Według mnie jest przeciętna i jakoś za nią nie przepadam - odpowiadali.

