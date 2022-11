Poszła na zakupy do sklepu osiedlowego. Tego się nie spodziewała

- Właśnie wracam ze sklepu, osiedlowego co prawda. Kupiłam cztery pączki i cztery bułki, zapłaciłam za to 25 zł, gdzie za "moich czasów" ja pamiętam, jak pączek kosztował 70 groszy a bułka 20. Czyli za to wszystko powinnam zapłacić koło 2-3 złotych, a zapłaciłam 25! I tak sobie myślę, bo ja to jeszcze mam pieniądze, ale co mają zrobić ludzie, którzy tych pieniędzy nie mają? Chyba tylko dawać w szyję - wyjawiła nawiązując do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.