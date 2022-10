Blanka Lipińska nie dzieli się wszystkim. Tych pytań unika

Blanka Lipińska opowiedziała o rozmowach z internautami. Dostaje tysiące pytań

Blanka Lipińska bardzo chętnie dzieli się różnymi szczegółami ze swojego życia podczas co niedzielnych sesji Q&A na InstaStories. Wydaje się, że Lipińska odpowiada na wiele pytań, jednak okazuje się, że w rzeczywistości jest ich dużo więcej, a autorka "365 dni" poddaje je ścisłej selekcji. - Na całą masę nie odpowiadam. W Q&A, które są zwykle w niedziele, są tysiące pytań. Odpowiadam zwykle na kilkadziesiąt i to nie na te najbardziej intymne, bo nie mam ochoty. Natomiast na te, na które jestem w stanie odpowiedzieć sarkastycznie albo jestem w stanie się pośmiać lub gdzie nie godzi to w moją prywatność - czemu nie? - zdradziła w rozmowie z Plotkiem.