Potajemnie zdjął prezerwatywę w trakcie stosunku seksualnego. Usłyszał wyrok

Skazany za zdjęcie prezerwatywy podczas stosunku

Khaldoun F. poznał partnerkę na jednej z aplikacji randkowych. Kobieta już na samym początku miała dać mu do zrozumienia, że stosowanie prezerwatyw jest warunkiem odbycia stosunku seksualnego. 28-latek w trakcie stosunku zdjął jednak zabezpieczenie. Kiedy kobieta zwróciła mu na to uwagę "zareagował lakonicznie", a po założeniu nowej prezerwatywy "kontynuował stosunek". Sprawa trafiła jednak do holenderskiego sądu.