Gwałt na randce. Po wszystkim pocałował ją w usta i podziękował

"Byłam ze znajomymi nad jeziorem. Zadzwonił mój kumpel – znam go prawie rok (…). Przyjechał z kolegą. (…) W samochodzie mieli jeszcze wódkę, więc napiłam się z jednym z nich, kiedy już w głowie totalnie mi szumiało, dali mi tabletkę (narkotyk). Kiedy dojechaliśmy do mieszkania, prawie byłam nieprzytomna. (…) Następna rzecz, jaką pamiętam, było to, że rozłożyli łóżko i rozebrali mnie. Najpierw wszedł we mnie kolega mojego znajomego, a później on. Mówili, że ich zachęcałam – może i tak było, ale byłam nieprzytomna i prawie nic nie pamiętam. Jak już we mnie byli, chwilę się opierałam i przestałam. Udawałam, że mi się to podoba. (…) Nie wiem, czy to moja wina, czy ich prowokowałam, nie wiem nic. Ale jestem pewna, że na trzeźwo nigdy bym na coś takiego nie pozwoliła. Nie bili mnie, ale kiedy odpychałam ich, nie zwracali na to uwagi. Mam chłopaka, kocham go, wstydzę się o tym komukolwiek powiedzieć, bo nie wiem, czy to można nazwać gwałtem – przecież byłam naćpana i pijana".