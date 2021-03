Potrącił dziewczynę i uciekł. Sprawcą wypadku okazał się ksiądz

16-latka odniosła na tyle poważne obrażenia, że do dziś przebywa w szpitalu. W poszukiwania sprawcy wypadku zaangażowała się szkoła podstawowa w Warmiaku, której dziewczyna jest absolwentką. Na facebookowym profilu placówki zamieszczono następujący komunikat:

Poszukiwania sprawcy

Na szczęście, 11 marca policji udało się złapać sprawcę. Okazało się, że wypadek spowodował ksiądz. Jak podaje portal eOstrołęka, sprawował on posługę w gminie Myszyniec. W chwili zatrzymania był zaś proboszczem parafii w Krysiakach.

Zarzuty dla duchownego

Pierwszy z nich to nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem ciężkich obrażeń ciała u małoletniej pieszej, w wyniku którego doszło do obrażeń ciała, które spowodowały u pokrzywdzonej chorobę realnie zagrażającą życiu. Drugi czyn to nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym.