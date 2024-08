Zastrzyk gotówki dla emerytów. Szykuje się potrójny przelew

Emerytura stanowi główne źródło utrzymania dla wielu seniorów. Wypłaty realizowane są 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca . W przypadku, kiedy dzień wypłaty wypada w weekend bądź święto wolne od pracy, świadczenie wysyłane jest wcześniej . W sierpniu cześć seniorów może spodziewać się potrójnego zastrzyku gotówki. Kto należy do tej grupy?

Emerytura to świadczenie pieniężne przyznawane kobietom, które ukończyły 60 lat i mężczyznom po 65. r.ż. Osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, a przepracowały co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet) bądź 25 lat (w przypadku mężczyzn) mogą ubiegać się o emeryturę pomostową.

W tym roku 1 września wypada w niedzielę. Oznacza to, że seniorzy otrzymujący emeryturę pierwszego dnia miesiąca w sierpniu mogą liczyć na podwójną wypłatę. Zostanie wysłana kolejno 1 i 30 sierpnia. Radio Zet informuje, że trafi do miliona seniorów.

To jeszcze nie wszystko. Czternastki to dodatkowe, coroczne świadczenie przysługujące osobom, u których emerytura nie przekracza 2900 złotych brutto. Seniorzy, którzy przekraczają ten próg, także mogą z niej skorzystać. Obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę". W takich wypadkach 14. emerytura będzie pomniejszona o kwotę przewyższającą 2900 zł.

Pod koniec maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że "czternastki" będą wypłacane razem z wrześniową emeryturą. Ze względu na to, że pierwszy września wypada w weekend, część emerytów otrzyma ją 30 sierpnia.

