"Czternastka" wcześniej. Ci emeryci dostaną ją w sierpniu

"Czternasta emerytura" to potoczne określenie dla dodatkowego świadczenia dla emerytów, które wypłacane jest raz w roku. Warunki nabywania prawa do dodatkowej wypłaty zostały określone w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. Od 2024 roku "czternastka" jest świadczeniem stałym.

Zgodnie z tegorocznym rozporządzeniem, dodatkowe emerytury mają zostać wysłane we wrześniu. Okazuje się, że część seniorów otrzyma pieniądze jeszcze w te wakacje. Kto może spodziewać się szybszej wypłaty? Ile wynosi "czternastka"?

"Czternasta emerytura" to jedno z dwóch dodatkowych świadczeń pieniężnych, które przyznawane jest emerytom. Komu przysługuje pełne świadczenie? Seniorom otrzymującym emeryturę w wysokości 2900 zł brutto.

Dodatkowe świadczenie wypłacane jest raz w roku. Termin wypłacania "czternastek" ustalany jest przez rząd. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami, pieniądze miały zostać przelane we wrześniu. Okazuje się, że część emerytów dostanie je jeszcze w te wakacje. Wynika to z faktu, że 14. emerytura jest wypłacana razem z podstawowym świadczeniem. Seniorzy otrzymują je kolejno w 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25 dzień miesiąca.

W tym roku 1 września wypada w niedzielę, co oznacza, że świadczenie musi zostać wypłacone w piątek, czyli 30 sierpnia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce dwa tygodnie później. Osoby otrzymujące emeryturę w 1 i 15 dzień miesiąca, mogą spodziewać się wcześniejszej wypłaty.

