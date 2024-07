Pobierz na telefon. Skorzystasz z ulg i zniżek

Zgodnie z ustawą z 2017 roku, osoby, które przepracowały co najmniej 20 lat i ukończyły 60 (kobiety) bądź 65 (mężczyźni) lat, mogą przejść na emeryturę. Status emeryta uprawnia do korzystania z wielu zniżek. Aby móc z nich skorzystać, trzeba być posiadaczem legitymacji emeryta bądź rencisty.

Założenie mLegitymacji jest proste i nie wymaga składania wniosków czy wizyty w ZUS-ie. Po uzyskaniu prawa do świadczenia wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel, a następnie wyszukać opcje "dodaj dokument" i kliknąć "legitymacja emeryta i rencisty". Po chwili legitymacja zostanie dołączona do mObywatela. Zarówno elektroniczny jak i plastikowy dokument upoważnia do korzystania ze zniżek w aptekach, komunikacji miejskiej, PKP, obiektach rekreacyjnych czy ośrodkach kultury.