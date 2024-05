Powiedz to zdanie. Tak pozbędziesz się telemarketera

"Dzień dobry, dzwonię z firmy... i mam dla pani ofertę nie do odrzucenia" - tak najczęściej brzmi pierwsze zdanie wypowiadane przez telemarketerów, którzy zasypują nas telefonami. Jak możemy zniechęcić ich do kontaktu lub ostatecznie się ich pozbyć? Ekspertki podzieliły się kilkoma radami.

Każdy z nas chociaż raz w życiu otrzymał telefon z ofertą od telemarketera. Choć często zadajemy sobie pytanie, dlaczego akurat to do nas zadzwonił lub skąd miał nasz numer telefonu komórkowego, odpowiedzi na te pytania okazują się być bardzo proste. Ekspertki wyjaśniły, że najczęściej to my sami pozwalamy na kontakt telefoniczny, ponieważ nie czytamy regulaminów, dołączanych przy internetowych sprzedażach.

Jak pozbyć się telefonów od telemarketerów?

Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdradziła w rozmowie w "Dzień Dobry TVN", jakie zdanie powinniśmy wypowiedzieć w trakcie telefonu od telemarketera, aby się go pozbyć. Choć nie oznacza to, że każdy z nich nie będzie już mógł do nas zadzwonić, pewna grupa osób nie będzie mogła sobie już na to pozwolić.

- Za każdym razem, jak dzwoni do nas telemarketer, jesteśmy uprzejmi, jesteśmy konsumentami, którzy są świadomi, którzy są dobrymi ludźmi, ale, uwaga, musimy stanowczo powiedzieć, że blokujemy dane u tego administratora. Co to spowoduje? To nie spowoduje zastopowania wszystkich telefonów świata, ale przynajmniej w tej jednej części - tak. I tak konsekwentnie do wszystkich, którzy do nas dzwonią - radziła.

Dodała także, że telemarketerzy mają pełne prawo do kontaktu z osobami, które wcześniej na to pozwoliły - np. poprzez zaznaczenie zgody na kontakt przy zakupie.

- Mogą, jeśli ludzie wcześniej się zgodzili na to. To jest podstawowa rzecz, o której niestety zapominamy jako ci, do których dzwonią, często dręczą - powiedziała.

Jak rozmawiać z telemarketerem?

"Zgodnie z zasadą: bądź miękki dla ludzi, twardy dla problemu" - zdaniem ekspertki ds. komunikacji Anety Wrony, w taki sposób powinniśmy rozmawiać z telemarketerami.

- Miło, ale stanowczo i konsekwentnie. Żaden telemarketer nigdy się nie podda za pierwszym razem, nie ma takiej opcji. Ale prawdopodobnie za trzecim albo za czwartym razem, kiedy usłyszy "nie", to już się podda - stwierdziła ekspertka.

Wspomniała również o bardzo ważnej zasadzie, dotyczącej rozmów z telemarketerami.

- Nigdy nie podejmować decyzji zakupowych podczas tego telefonu. Odłożyć, dać sobie czas na przemyślenie, na sprawdzenie w internecie, czy przypadkiem ta sama usługa, ten sam produkt nie kosztuje 1/4 cen - zaznaczyła Wrona.

