Nie przychodzą do pracy. Nieobecność tłumaczą "siłą wyższą"

Adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy podkreśla, że pracownicy często naginają nowe przepisy. - Sytuacja, w której ktoś mówi, że nie dojechał do pracy, bo spadł śnieg, a on nie miał zimowych opon, jest nadużyciem. Opady śniegu w listopadzie to nie jest siła wyższa - zaznacza.