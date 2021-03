Powiew wiosennego stylu. Oryginalne sneakersy rządzą!

Sneakersy - szaleństwo wyboru

Sportowe sneakersy to bardzo dobry wybór na wiosnę. Są lekkie, niezwykle wygodne, a poza tym wyglądają obłędnie w różnych casualowych stylizacjach. Szalejemy wszyscy na punkcie zwykłych, wygodnych modeli, a wiele osób sięga dalej i wybiera modne, kosmiczne modele na oryginalnej podeszwie. Ta kategoria obuwia to już od dłuższego czasu znacznie więcej niż zwykłe tenisówki i buty treningowe...

Buty na grubej podeszwie – do czego warto nosić?

Sneakersy i trampki na grubej podeszwie nosi się już dzisiaj praktycznie do wszystkiego. Mogłoby się wydawać, że pasują wyłącznie do sportowych stylizacji, ale nic bardziej mylnego. Wystarczy puścić wodze fantazji i przejrzeć swoją garderobę. Panie, które preferują "bezpieczne" rozwiązania, mogą oczywiście włożyć je do jeansów, legginsów czy bluzy z kapturem. Odważniejsze kobiety mogą zaś przełamać modowe schematy i zestawić wybraną parę z elegancką górą, na przykład długim, prostym płaszczem, spódnicą oraz swetrem z golfem.