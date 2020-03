WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Magdalena Tatar 02-03-2020 (15:32) Powiew wiosny. Inspirujące sukienki w kwiaty Kwieciste sukienki na wiosnę to banał? Dla jednych tak, dla innych niekonieczne. Jeśli choć trochę ciągnie cię ku roślinnym, kwitnącym motywom, dobrze wiesz, że nie wszystkie sukienki w kwiaty to infantylne propozycje dla małych dziewczynek i staromodne kreacje z babcinej szafy. Oto nasze inspiracje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kwiecista szmizjerka to klasyczna propozycja na wiosnę (Shutterstock.com) Tych wzorów trzeba nam na wiosnę... Na wiosnę łakniemy ciekawszych kolorów, czujemy potrzebę zmian (także w garderobie) i ciągnie nas do wszystkiego, co choć odrobinę przybliża nas do budzącej się do życia przyrody. Śliczna, nowa sukienka to sposób na pożegnanie zimy. Choć aura za oknem jeszcze tego nie zapowiada, już za kilka tygodni pojawi się więcej zieleni, słońca i ciepła. Warto już teraz stworzyć pomysł wiosennej stylizacji - np. z piękną sukienką w kwiecisty wzór. Modele w kwiaty w eleganckiej wersji to najczęściej małe lub średnie kwiaty na białym albo czarnym tle, te mniej zobowiązujące zdobi tylko akcent kwiatów, a te najciekawsze to przeróżne kombinacje wielkości, kolorów, form i detali. Czy sukienka w kwiaty na wiosnę jest banalna? Kwiaty to ponadczasowo wiosenny trendy, który wynika ze zmiany pory roku i pewnych stałych tendencji w modzie - w wiosennych kolekcjach są obecne prawie zawsze. Z drugiej strony kwieciste sukienki na wiosnę nie muszą być podobne, przewidywalne czy nudne. Jeśli zależy ci na tym, żeby wyróżnić się z tłumu na ważnym dla ciebie wydarzeniu – postaw na długość maxi i piękne, kwiatowe wzory. Wiele kwiecistych sukienek włożysz więcej niż raz, bo dają się łączyć teraz z ramoneską i zamszowymi kozakami, a w cieplejsze miesiące z czółenkami lub sandałami i kolorową listonoszką. Stylowe inspiracje dawną modą Wiktoriańskie motywy to jeden z trendów, które w oryginalnym wydaniu obserwowaliśmy w poprzednich sezonach. Modę na zabudowane, długie suknie ze stójkami, mankietami, marszczeniami i bufkami obserwujemy także wśród wiosennych kolekcji sukienek. Króluje długość midi i maksi, a także delikatne, lejące się lub zwiewne tkaniny w piękne wzory. Kreacja w kwiaty inspirowana dawną modą może mieć nawiązania do stylu retro, ale być urozmaicona np. ciekawym, przezroczystym materiałem. Osoby, które lubią błyszczeć, mogą wybrać niebanalną kreację z materiału z satynowym połyskiem. Kolorowo i szykownie Szukające alternatywy dla codziennych, przewidywalnych stylizacji z pewnością zainteresują się modnymi sukienkami w kwiaty. To z jednej strony zwiewne, delikatne modele w drobny deseń z małych kwiatuszków, z drugiej zaś – okazałe, wyraziste i odważne sukienki w kwiaty w kontrastowych kolorach. Warto połączyć te najciekawsze z niecodziennym makijażem i kolorowymi butami i torebką. Sukienki w kwiaty to najczęściej ubrania uszyte z materiałów pokrytych kwiatowym wzorem. Równie dobrze kwiaty mogą być tkane, wykonane z koronki lub... trójwymiarowe. Nie ograniczajmy się do materiału z nadrukiem. Równie ciekawie prezentują się też kwiatowe dodatki: opaski z kwiatami, torebki i popularne wiosna baleriny albo półbuty z ozdobnym kwiatem.