Powszechny błąd Polaków. Tych produktów nie trzymaj w lodówce

Wiele osób ma nawyk trzymania w lodówce wszystkiego, co tylko można, jednak nie każdy z produktów nadaje się do przechowywania w chłodnym środowisku. Na liście znajdziemy nie tylko warzywa czy owoce, ale i ciepłe posiłki. Zanim trafią do lodówki, należy schłodzić je do temperatury pokojowej, by uniknąć m.in. ryzyka rozwoju bakterii.

Dbanie o właściwe przechowywanie produktów spożywczych nie tylko przedłuża ich zdatność do spożycia, ale również zapobiega marnotrawstwu. Choć wiele osób praktykuje przechowywanie niemal wszystkich warzyw i owoców w lodówce, nie zawsze jest to optymalna metoda.

Szybko wyjmij z lodówki

Niektóre warzywa, jak ziemniaki, nie tolerują niskich temperatur. Gdy umieścisz je w lodówce, mogą stracić na smaku i konsystencji. Dlatego zaleca się trzymanie ziemniaków w ciemnym i suchym miejscu, np. w piwnicy.

Podobnie jest z cebulą i czosnkiem. W lodówce szybciej pleśnieją, dlatego umieszczaj je w ciemnym i suchym zakamarku. Większość olejów nie powinna być przechowywana w lodówce, ponieważ w zimnym środowisku stają się mętne, a ich konsystencja ulega zmianie.

Pomidory także nie czerpią korzyści z niskich temperatur. Pomidory mogą stracić smak i jędrność, stając się wodniste, dlatego lepiej przechowywać je w temperaturze pokojowej.

Banany w chłodzie szybko ciemnieją, co wpływa na ich dojrzewanie, więc lepiej pozostawić je na blacie. Awokado również nie powinno być przechowywane w lodówce. Najlepiej dojrzewa na blacie kuchennym, obok bananów.

Częsty błąd w kuchni

A co z ciepłymi posiłkami? Od razu umieszczasz je w lodówce czy trzymasz na kuchennym blacie? Okazuje się, że włożenie ciepłego posiłku do lodówki to błąd, który popełnia wielu Polaków. Po pierwsze, gorące jedzenie podnosi temperaturę wewnątrz lodówki, co zwiększa ryzyko namnażania się bakterii.

Po drugie, włożenie ciepłego posiłku do lodówki sprawia, że urządzenie musi pracować na wysokich obrotach, aby obniżyć temperaturę do odpowiedniego poziomu. To prowadzi do większego zużycia energii i może przełożyć się na wyższe rachunki. Po trzecie, taka praktyka może wpłynąć na jakość wcześniej przygotowanych posiłków. Nagła zmiana temperatury może obniżyć walory smakowe dania.

