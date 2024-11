"Puchata" skórka to znak. Zwróć uwagę przy zakupie

Są zdrową alternatywą dla słodkości. Świeże mandarynki poznasz po intensywnym zapachu, jędrnej skórce i soczystym miąższu. Włączenie ich do swojego jadłospisu może wspierać zdrowie — zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy organizm potrzebuje dodatkowego wsparcia w walce z infekcjami.

Obecność pestek zależy od konkretnej odmiany mandarynki. Najsłodsze i pozbawione pestek są satsumy. Łatwo się je obiera, a w smaku przypominają pomarańczę. Warto zwrócić też uwagę na klementynki. To połączenie gorzkiej pomarańczy i mandarynki. Mają słodki smak i małą liczbę pestek.

Świeże mandarynki są soczyste i aromatyczne. By rozpoznać, czy mandarynki nadają się do spożycia, warto zwrócić uwagę na skórkę. Świeża mandarynka powinna mieć jędrną i gładką skórkę, bez oznak wysuszenia czy pleśni.

Twarda lub pomarszczona skórka może świadczyć o tym, że owoc jest przejrzały lub leżał zbyt długo. Grubsza i "puchata" skórka, która nie przylega ściśle do miąższu, to znak, że mandarynka nie ma wielu pestek . Jeśli zależy ci na bezpestkowej odmianie, szukaj informacji na etykiecie. Czasem pojawiają się specjalne oznaczenia "bez pestek".

Mandarynki cieszą się dużą popularnością zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Oprócz walorów smakowych mandarynki mają również liczne korzyści zdrowotne. Są bardzo dobrym źródłem witaminy C , która m.in. wspomaga nasz układ odpornościowy i pomaga w walce z infekcjami.

Zawierają również błonnik, który wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. Mandarynki są bogate w przeciwutleniacze, takie jak flawonoidy , które pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie, i witaminy z grupy B, np. kwas foliowy.

