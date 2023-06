"Pozamiatałaś". Grafika Damięckiej na Dzień Dziecka zmroziła fanów

Grafiki Matyldy Damięckiej zawsze budzą mnóstwo emocji. Tym razem artystka poruszyła kilka kwestii związanych z rodzicielstwem oraz losem dzieci. Poprzez prace wymownie nawiązała do aktualnych wydarzeń. Wojna, apodyktyczny prezydent Rosji, sprawiedliwość, której w przypadku Kamilka z Częstochowy nie stało się zadość - to tylko kilka poruszonych przez nią tematów.

"Każdy był kiedyś dzieckiem. Kaжdy" - brzmi napis widoczny na pierwszej z kilku najnowszych grafik Matyldy Damięckiej. Artystka zestawiła go z własnoręcznie stworzoną podobizną Władimira Putina - człowieka odpowiedzialnego za wojnę Ukrainie. Do tych tragicznych wydarzeń nawiązuje też kolejna ilustracja, przedstawiająca chłopca i jego matkę. "Bociany?" - pyta dziecko, spoglądając na niebo, po którym suną samoloty.

Nie zabrakło też odniesienia do tragicznych wydarzeń w Częstochowie. Poprzez swoje prace artystka wyraźnie dała do zrozumienia, że jej zdaniem to, co się stało, jest ogromną niesprawiedliwością. Niewinne dziecko cierpiało, bo dorośli, którzy mogli mu pomóc, udawali, że nie widzą problemu.