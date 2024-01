Pozbądź się błyskawicznie psiej sierści z mebli. Preparat zrobisz samodzielnie

Zabezpiecz kanapę. Ten preparat działa cuda

Z sierścią domowych pupili najlepiej walczyć kompleksowo, czyli w taki sposób zabezpieczyć meble, aby włoski łatwo nie przylegały do tapicerowanych powierzchni. Najlepiej przygotować domowy preparat, który kosztuje niewiele a potrafi zdziałać cuda. Wystarczy, że do szklanki wody dodamy pięć łyżek octu spirytusowego oraz jedną łyżkę gliceryny, wszystko razem dobrze wymieszamy i przelejemy do butelki z atomizerem (np. po zużytym kosmetyku).