Wyjmij z apteczki i wlej kilka kropli. Zlew będzie jak nowy

Jak umyć zlew w kuchni?

Okazuje się, że mało kto wie, jak należy prawidłowo umyć zlew w kuchni. Przede wszystkim zależy to od tego, jaki jest to rodzaj zlewu. Większość osób posiada zlew granitowy, który nie lubi ostrego szorowania. Taki zlew najlepiej przemywać miękką gąbką zwilżoną wodą, z dodatkiem płynu do mycia naczyń.