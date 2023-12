Wrzuć do mokrego prania. Ubrania wyschną momentalnie

Mokre ubrania wyschną o wiele szybciej, jeśli przed uruchomieniem programu dorzucimy do nich czysty i suchy ręcznik. Pochłonie on wilgoć, dzięki czemu sprzęt zadziała błyskawicznie. Suchy ręcznik wrzucony do bębna suszarki wraz z praniem oszczędza czas oraz energię elektryczną, skoro proces suszenia trwa krócej i jest skuteczniejszy.