Pozbądź się "siana" z głowy. Jak uzyskać efekt gładkości i nawilżenia?

Nietrudno zauważyć, kiedy włosom brakuje wilgoci i nawilżenia. Pukle zazwyczaj manifestują to pusząc się w trudny do okiełznania sposób. Inne objawy to m.in. szorstkość, matowość, brak połysku i nieestetyczne "miotełki" na końcach. Takie pukle bardzo trudno czesać i układać, bo żyją własnym życiem i ani myślą podporządkować się naszej woli. Poza kwestią wizualną warto mieć też na uwadze fakt, że przesuszenie jest niepokojącą dolegliwością włosów i skóry głowy, której nie należy bagatelizować. Im szybciej zareagujemy na problem i wdrożymy środki ratunkowe, tym szybciej pukle wrócą do dawnego stanu.