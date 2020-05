Pożegnał żonę przez telefon. Lekarze nie dawali mu szans na wygraną z koronawirusem

48-letni Darren Buttrick z Coven 11 marca zaraził się koronawirusem. W wywiadzie dla "The Sun" powiedział, że lekarze dali mu 15 minut, aby pożegnał swoich bliskich. "Płakałem i błagałem lekarzy oraz pielęgniarki, aby nie pozwolili mi umrzeć. Błagałem, błagałem" - powiedział. "A potem musiałem powiedzieć Angeli, moim rodzicom, moim braciom, mojej siostrze, rodzinie, przyjaciołom, że to może być moja ostatnia rozmowa. To było bardzo emocjonalne, po prostu siedziałem tam i szlochałem - dodał.