Dołączył do protestujących. "Staszek przyjechał i z nami był"

Jak dodał Adam Wajrak, chciałby, aby w naszej pamięci została nie tylko działalność artystyczna Stanisława Tyma, lecz także to, w jaki sposób angażował się, nie bojąc, w sprawy publiczne, stając po stronie przyrody, "albo piórem, albo obecnością".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!