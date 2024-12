Stanisław Tym był wybitną postacią polskiej sceny, znanym m.in. z takich filmów jak "Brunet wieczorową porą", "Miś" czy "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?". O jego fenomenie opowiada Wirtualnej Polsce Joanna Szczepkowska.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!