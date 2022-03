Poznała go, gdy był bezdomny. Teraz są zaręczeni i mają dwoje dzieci

"Robiłam zakupy spożywcze, gdy poznałam bezdomnego mężczyznę. Zaproponowałam mu pieniądze, ale on ich nie przyjął. Weszłam z powrotem do środka sklepu i kontynuowałam zakupy, ale nie mogłam przestać o nim myśleć. Wyszłam i zapytałam, czy i tak nie mogłabym mu jakoś pomóc. Powiedział, że nie. Zapytał, czy potrzebuje pomocy, żeby wsadzić zakupy do taksówki. Powiedziałam, że tak" – zaczęła swoją opowieść kobieta.