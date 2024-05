"Oszustwo matrymonialne" Agaty Dudy. Prawda wyszła po ślubie

Obecna pierwsza dama nie była pierwszą miłością Dudy. - Dziewczyn miałem kilka, choć z żoną poznaliśmy się jeszcze w czasach liceum - przyznał w wywiadzie dla "Super Expressu". Co więcej, o względy przyszłej żony musiał się postarać. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Drogi Andrzeja Dudy i jego żony połączyła pewna impreza. Okazało się, że ówcześni uczniowie trzeciej klasy liceum posiadają wspólnego znajomego. Po zabawie Duda odprowadził Agatę Kornhauser i jej przyjaciółkę do domu. Przyszła pierwsza dama nie widziała w koledze materiału na męża. Jak jednak przeczytamy w książce "Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama Rzeczpospolitej" nastoletni Andrzej ani myślał się poddać.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!