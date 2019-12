Poznań. Pracownik firmy sprzątającej dotknął piersi obcej kobiety. "Stwierdził, że nic się nie stało"

Czytelniczka jednego z lokalnych serwisów poinformowała o skandalicznym zdarzeniu, jakie miało miejsce w Termach Maltańskich w Poznaniu. Pracownik firmy sprzątającej dotknął jej piersi, gdy ta się przebierała.

"Dotknął mnie w miejsce intymne i oznajmił, że ładne mam piersi. Byłam w szoku" – czytamy w relacji bywalczyni Term Maltańskich na stronie epoznan.pl. Następnie kobieta udała się do obsługi klienta, by poinformować o zaistniałym zajściu. Ochrona zatrzymała pracownika firmy sprzątającej, a na miejsce wezwano policję.

"Byłam przekonana, że on będzie się wypierać. A on stwierdził, że nic się nie stało, a ja mam ładne piersi i on nie rozumie, czemu nie miałby mnie dotknąć" – wyjaśniła kobieta. Okazało się, że pracownik firmy sprzątającej był pod wpływem alkoholu.