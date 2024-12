Klasa sama w sobie. Tak wyglądała na czerwonym dywanie

Scarlett Johansson wybrała się w czwartek (5 grudnia) na galę Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Jak informują organizatorzy na stronie instytucji - "gala zaprasza nas wszystkich do świętowania i wspierania ciągłych wysiłków Muzeum na rzecz poszerzania granic ludzkiej wiedzy i wspierania znajomości nauk ścisłych wśród uczniów w każdym wieku".

Nowojorska socjeta wykorzystuje tę imprezę do tego, by się pokazać. Nie zabrakło więc gorących nazwisk, a wśród nich prym wiodła Johansson, która wystroiła się w pięknie skrojoną klasyczną suknię.

Scarlett postawiła na minimalizm i elegancję, wybierając czerń. Aktorka zdecydowała się na suknię do kostek , z dopasowaną górą bez rękawów i klasycznym trójkątnym dekoltem oraz zwiewnym dołem z wpuszczanymi kieszeniami. Ciekawym akcentem, który zastosowali projektanci sukni, są srebrne zamki błyskawiczne. Pojawiły się one zarówno w kieszeniach, jak i z tyłu sukni na całej jej długości.

Całość stroju Johansson dopełniała biżuteria z perłami i złotem oraz klasyczne szpilki z ciekawym twistem. Aktorka wybrała duże złote kolczyki oraz perłowy naszyjnik z kamieniem szlachetnym i dwoma rzędami pereł. Do tego dobrała czarne szpilki na cieniutkim metalowym obcasie. Zadecydowała się na bardzo nietypowy fason. Zamiast pełnych butów wybrała bowiem coś pomiędzy czółenkami i klapkami z zakrytym palcem. To kolejny dowód na to, że ta gwiazda nie boi się eksperymentować.