Pozowała w kreacji z rozcięciem. Aż mieni się w oczach

Anna Gzyra szczególnie znana jest z występów na deskach teatralnych oraz z takich produkcji jak "M jak miłość" czy "Na Wspólnej". Ostatnio na swoim Instagramie, który śledzi niemal 150 tys. osób również dzieli się coraz chętniej kadrami zza kulis serialu "Barwy szczęścia", gdzie również można ją zobaczyć. Tym razem aktorka opublikowała filmik prosto z planu. Znalazła się na nim w towarzystwie serialowych koleżanek, które wspólnie nagrały świąteczny teledysk. Pojawiła się tam Katarzyna Glinka, Ela Romanowska oraz Marta Dąbrowska, jednak to stylizacja Gzyry kradnie całe show.

Cekinowe szaleństwo trwa w najlepsze. Wszystko za sprawą tego, że w tym sezonie stały się absolutnym hitem. Cyrkonie i inne błyskotki także wiodą prym w okresie jesienno-zimowym. Jednak to cekiny obecnie podbijają świat mody. Są lansowane nie tylko przez domy mody czy sieciówki, ale również stały się ulubionym elementem stroju fashionistek i gwiazd na całym świecie.

Anna Gzyra, która wzięła udział w świątecznych nagraniach, także postawiła na look w roli głównej właśnie z cekinami. Dobierając stylizację, kierowała się nie tylko bożonarodzeniowym klimatem, ale poszła w ślad za najgorętszym trendem.

Sukienka, w której się pokazała, pokryta była w całości srebrnymi cekinami, które odbijały światło. Trzeba przyznać, że lampy błyskowe zrobiły całą robotę. Jej kreacja w wersji maxi mieniła się od stóp do głów. Każda fanka stylu "glamour" z pewnością pokusiłaby się o takie błyszczące szaleństwo. Warto zwrócić uwagę także na nietypowy krój sukienki. Rozcięcie z boku, wcięcie w talii i subtelna falbanka podkręciły fason i nadały mu oryginalnego charakteru. Jej propozycja idealnie sprawdziłaby się na sylwestrowy bal. Nic tylko się inspirować.

