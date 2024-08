Pozuje w genialnym komplecie z "oczkami". Zarzuciła go na bikini

Ale w tej stylizacji jest jeszcze jeden element, którego nie sposób pominąć. Mowa o "niewidzialnych" butach , a konkretnie klapeczkach na szpilkach z przezroczystymi przodami. Moda na to dość nietypowe obuwie wydłużające sylwetkę utrzymuje się już od kilku lat i za zarówno swoje zwolenniczki, jak i przeciwniczki. Co o nich sądzicie?

