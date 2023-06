Pracuje jako detektyw. Miażdży Rzeźniczaka

- Rzeźniczak stosuje znany przy rozwodach chwyt: atakuj, a odwrócisz uwagę od siebie. Matka jego córki była call girl? Nie wiemy tego, ale jak była, to co z tego? Jej reputacja jest zniszczona, ale piłkarz odwrócił od siebie uwagę. Niestety w świadomości takiego człowieka bycie call girl to kompromitacja, ale bycie człowiekiem, który mając żonę płacił za takie usługi, już nie - komentuje detektywka.