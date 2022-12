Paulina Nowicka tłumaczy się ze słów o alimentach. Ewelina Taraszkiewicz komentuje

Ewelina Taraszkiewicz krytykuje słowa Nowickiej. "To jest skandal"

Ewelina Taraszkiewicz, również w rozmowie z Plotkiem, odniosła się do swojego doświadczenia prawniczego. "Jestem zażenowana tymi komentarzami, jak zapewne całe środowisko adwokatów, radców prawnych, sędziów i komorników. Abstrahując od mojej sytuacji - większość moich klientek ma problemy z alimenciarzami. Nie wiem, co muszą czuć te matki, kobiety - czytające takie komentarze i to od kobiet. Wstyd mi jest jako kobiecie, że takie zdania padają. Tyle fundacji, stowarzyszeń pomaga kobietom i dzieciom w walce o alimenty, które należą się prawnie - czytają, że to brak honoru i poniżające. To jest skandal" - wytknęła Nowickiej.