Pralka i suszarka. Zgrany duet i podwójne wsparcie

Trudno znaleźć polski dom, w którym nie ma pralki, jednak suszarki automatyczne to już rzadziej wybierane urządzenia. Powody bywają różne – myślimy, że to zbędny wydatek, w łazience nie ma miejsca na nowy sprzęt, a suszenie ubrań da się przeprowadzić w prostszy sposób. W praktyce jednak urządzenie ma mnóstwo zalet i co ważne, może tworzyć nierozdzielny duet z pralką – wystarczy się do tego przekonać!