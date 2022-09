Pranie wyschnie w mgnieniu oka. Ekspertka od sprzątania ujawniła prosty trik

Ubrania wyschną szybciej

"Czy twoje ubrania schną w nieskończoność?" - zapytała Neat i pokazała swój trik. Zasugerowała, że wieszanie odzieży na drążkach nie daje im wystarczająco dużo przestrzeni między sobą. Zamiast tego poradziła ułożenie ubrań na wieszakach i umieszczanie haczyków na suszarce. "Skróci to czas suszenia, ponieważ między ubraniami jest większy przepływ powietrza i do tego maksymalizuje to przestrzeń, umożliwiając jednoczesne suszenie większej liczby odzieży".