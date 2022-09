Spryskaj ramy okna i parapet. Genialny patent na pleśń

Nie ma co ukrywać, pleśń, która pojawia się przy ramach okiennych lub na parapetach, powinna być powodem do zmartwień. Przyczyną jej powstawania może być zbyt duża wilgotność w pomieszczeniu, niewydolna wentylacja lub wady konstrukcyjne budynku. Poza ich eliminacją warto również zadbać o estetykę tych miejsc. Co zrobić, by usunąć grzyb z ram okiennych?