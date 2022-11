Prawdziwa zniżka na Black Friday może zaskoczyć. Eksperci ostrzegają

Black Friday już niedługo. Oto sztuczki sprzedawców

Promocje na Black Friday kuszą, ale ważne, żeby podchodzić do zakupów na chłodno i nie decydować się na nie pod wpływem impulsu. Dobrze jest planować wcześniej, co dokładnie chcemy kupić, a także określić sobie budżet i trzymać się go.