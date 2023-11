Prezent jedyny w swoim rodzaju…

Gdyby tylko można było podarować komuś biżuterię składającą się z elementów przeznaczonych do dowolnego komponowania i łatwych do dopasowywania do gustu i osobowości… Mamy dobrą wiadomość! Taka biżuteria istnieje – są to bransoletki z charmsami Pandora. Ich podstawą jest łańcuszek (np. Pandora Moments o splocie wężykowym), do którego dopasowuje się zawieszki o najróżniejszych kształtach i formach. Charmsy nawleka się na bazę, tworząc unikatowe, spersonalizowane kompozycje – można je dowolnie przekładać, zmieniać, dopasowywać i… dokładać! W ten sposób powstaje piękna tradycja, kiedy na różne okazje bliska osoba otrzymuje w prezencie kolejne charmsy, symbolicznie powiązane z jej zainteresowaniami lub ważnymi wydarzeniami z życia.