Prezent na każdą okazję? Pomyślcie o zegarku w wersji klasycznej, eleganckiej lub smartwatchu

Wielu z was słyszało pewnie, że nie powinno się kupować zegarka w prezencie, bo to źle wróży. Ot, przesąd, jakich w polskiej kulturze wiele. Ten powstał w czasach, gdy na bardzo drogi przedmiot mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Przypadek? Nie sądzę. Brak dostępu do dóbr luksusowych trzeba było sobie jakoś wytłumaczyć.