Prezenty na Dzień Matki. Sprawdzony upominek na ostatnią chwilę

Kwiaty to jeden z najpopularniejszych prezentów. Bukiet róż czy tulipanów z pewnością sprawi każdej mamie wiele radości. To sprawdzony i zarazem klasyczny prezent. Czy zna ktoś kobietę, która nie lubi kwiatów? Kwiaty zazwyczaj kupujemy w kwiaciarniach lub na straganach. W dobie koronawirusa naprzeciw naszym oczekiwaniom wyszły jednak dyskonty, w których możemy kupić kwiaty w dużo niższej cenie. Kwiaty na Dzień Matki znajdziemy m.in. w Biedronce i Lidlu. Bukiety nie odbiegają wcale jakością od tych oferowanych przez kwiaciarnie. W Lidlu za bukiet 20 szt. róż trzeba zapłacić ok. 30 złotych.