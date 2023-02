Problem w domu Anny Muchy? Wyznała: "Będą ciche dni"

Anna Mucha zapowiada ciche dni. Pokazała powód

Mucha znana jest ze szczerych wypowiedzi, często z dystansem do siebie. Niedawno pokazała na instagramowej relacji zdjęcie, na którym zademonstrowała pęknięte na pośladku spodnie. "Moment, kiedy orientujesz się, że czas kupić nowe jeansy... albo jednak dietka" - napisała. Z kolei w jednym z wywiadów wyznała, że nie przejmuje się zbytnio dietami. - Zakładam czarne. A tak serio, to nie mam obsesji, co po mnie widać. Wypełnia mnie masło, wypełnia mnie miłość do jedzenia, radość życia. No i cóż. Tak to wygląda - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.