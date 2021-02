Prof. Mirosław Wielgoś komentuje słowa Julii Przyłębskiej. Jest zaskoczony

Julia Przyłębska powiedziała w wywiadzie dla "Gazety Polskiej", że Trybunał Konstytucyjny nie zabrał praw i godności kobietom. Profesor Mirosław Wielgoś dziwi się, że takie słowa padły z ust samej kobiety. - Jeśli kobieta tak mówi, to ja tego nie rozumiem - powiedział w programie "Newsroom". W dalszej części rozmowy gość przyznał, że być może w przyszłości kobiety będą bały się zachodzić w ciążę, ponieważ jeśli ewentualnie okaże się, że płód jest nieuleczalnie chory, to nie będą mogły przeprowadzić legalnej aborcji. - Jeszcze jest zbyt wcześnie, ale jak najbardziej jest to możliwy scenariusz - wyjaśnił lekarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

