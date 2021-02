WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

aborcjazakaz aborcjimirosław wielgoś Dzisiaj, 11-02-2021 17:20 Prof. Wielgoś o zakazie aborcji. "To lekarzowi grozi kara pozbawienia wolności" Gościem programu "Newsroom" WP był prof. Mirosław Wielgoś z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz wypowiedział się na temat wyroku TK dot. aborcji oraz tego, jak ocenia go środowisko ginekologów. - Musimy stosować istniejące prawo - czy ono się nam podoba czy nie. Obowiązuje nas tak samo jak wcześniej z tym, że teraz jest nieco inne. I tutaj myślę, że nie powinniśmy akcentować tego, jak się pracuje ginekologom, bo to zawsze była i będzie ciężka praca, ale powinniśmy skupić się na tym, że kobiety zostały pozbawione możliwości wyboru - mówił Wielgoś. - Jestem przekonany o tym, że większość moich kolegów jak i większość społeczeństwa nie uznaje tego wyroku, jednak musimy stosować się do obowiązującego prawa. Pamiętajmy, że za jego nieprzestrzeganie to lekarzowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, pacjentka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu przerwania niechcianej ciąży - powiedział profesor.