Profesjonalne zabiegi na twarz w domowym zaciszu? Poznaj zalety urządzeń do pielęgnacji skóry

W dobie pandemicznych restrykcji przyzwyczaiłyśmy się już do wykonywania prostych rytuałów pielęgnacyjnych w warunkach domowych. Peeling enzymatyczny, maseczka na twarz, plastry chłodzące pod oczy i masaż pobudzający krążenie to nieocenione zabiegi, które z całą pewnością znacząco poprawią wygląd naszej skóry. Czasem jednak może okazać się, że to nie wystarczy i nasza cera potrzebuje solidniejszego wsparcia. To dobra okazja, żeby przetestować domowe urządzenia do pielęgnacji skóry. Choć mają niewielkie rozmiary, pod względem skuteczności i doskonałych rezultatów w pełni dorównują specjalistycznej aparaturze z salonów. Przedstawiamy trzech ekspertów do zadań specjalnych, którzy zastąpią ci wizyty w gabinecie kosmetycznym.