Przechowujesz to w piwnicy? Prosisz się o kłopoty

Rowery, sprzęty AGD, przetwory, ubrania — to tylko kilka rzeczy, które na co dzień przechowywane są w piwnicy. Okazuje się, że niektóre przedmioty nigdy nie powinny się tam znaleźć. Czego lepiej nie trzymać w piwnicy?

Piwnica to pomieszczenie służące do przechowywania przedmiotów, które nie mieszą się w mieszkaniu. Najczęściej są to rowery, sprzęty do majsterkowania, urządzenia RTV czy AGD, a także stare ubrania czy przetwory.

Chowamy w nich naprawdę wiele rzeczy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że niektóre przedmioty trzymane w piwnicy stanowią realne zagrożenie. Czego lepiej nie przechowywać w piwnicy? Lista jest zaskakująco długa.

Czego lepiej trzymać w piwnicy?

Piwnice znajdują się w podziemiach budynku. Z tego powodu w pomieszczeniu jest chłodno, ale i wilgotno. Wilgoć wnika w głąb przedmiotów, dotkliwie je niszcząc. Długotrwałe przechowywanie sprzętów elektronicznych w piwnicy może poważnie je uszkodzić. Po uruchomieniu będą nadawać się już tylko do utylizacji.

W piwnicach unosi się charakterystyczny, nieprzyjemny zapach wynikający z wysokiego poziomu wilgoci. Lepiej nie trzymać w nich starych zabawek czy ubrań — zwłaszcza tych ze skóry. To samo dotyczy także albumów, dokumentów i książek. Papier w kontakcie z wilgocią zaczyna blaknąć, a tusz może się rozmazać. Pamiętaj też, że każdy z tych przedmiotów jest wysoce łatwopalny. Gdyby doszło do pożaru, papier przyśpieszyłby rozprzestrzenianie się ognia.

Wynieś to z piwnicy. Prosisz się o kłopoty

Wiele osób decyduje się na przechowywanie starych zabawek w piwnicy. To pamiątka, która przypomina nam o dzieciństwie. Trzymanie ich w tak wilgotnym pomieszczeniu to nie najlepszy pomysł, bowiem materiał może zacząć się rozkładać. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku starych mebli.

Co zrobić z wymienionymi przedmiotami? Stare, nieużywane sprzęty RTV oraz meble należy zawieźć do najbliższego PSZOK-u. Zdjęcia i dokumenty powinno trzymać się w suchym i bezpiecznym miejscu. Niechciane książki można sprzedać bądź oddać do biblioteki, a zabawki przydadzą się w schroniskach czy domach dziecka — o ile są w dobrym stanie.

