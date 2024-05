Chowają się w domach. Pod żadnym pozorem nie dotykaj

W piwnicy jest chłodno, ciemno i wilgotno. To idealne miejsce do życia dla wielu owadów, pajęczaków czy stawonogów. W sezonie jesienno-zimowym szukają tam bezpiecznego schronienia, zaś latem chronią się przed upałem.

Po zejściu do piwnicy możemy spodziewać się spotkania z pająkiem, rybikiem czy krocionogiem. Ten ostatni może wywołać niemałe obrzydzenie. Wygląda jak opancerzona dżdżownica. Lepiej go nie dotykać, bowiem stawonóg wydziela toksyczną substancję, która może szkodzić zdrowiu.

Krocionogi to stawonogi należące do rodziny wijów. Osiągają od 2 do 47 mm długości. Mają długie, wijące się ciało, które składa się z wielu segmentów o brunatnej barwie. Poruszają się za pomocą cienkich nóżek. Z wyglądu przypominają coś pomiędzy dżdżownicą a stonogą. Nie wyglądają zbyt przyjaźnie, a u niektórych osób mogą wywołać obrzydzenie.