"Przedawkował snusa i ma zjazd". Opowiada, co usłyszała od córki

Przyznała, że w ten sposób dowiedziała się o "snusach". Po telefonie od nastolatki zaczęła wertować strony internetowe w poszukiwaniu informacji. "Snusy" to woreczki nikotynowe o różnym stężeniu. Wkłada je się między dziąsło a wargę. Pudełko "snusów" przypomina cukierki. Są łatwo dostępne. Można je kupić zarówno stacjonarnie, jak i za pośrednictwem sklepów internetowych.

"Snusy" są tanie. Opakowanie, które zawiera 20 saszetek, kosztuje ok. 20 zł. Zdaje się, że szybko stały się nową formą używki wśród nastolatków. Woreczki z nikotyną mogą być niebezpieczne, jak papierosy. Saszetka, po której nastolatek "miał zjazd", zawierała 20 mg nikotyny.

